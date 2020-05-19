2020-05-19T19:58:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших в Самаре на 19 мая превысило 400 человек

За сутки выздоровели еще 54 человека
Александра БУДАЕВА
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В регионе все больше пациентов попадают в больницы с ОРВИ, который потом оборачивается COVID-19В регионе все больше пациентов попадают в больницы с ОРВИ, который потом оборачивается COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Самарской области сообщил, что сегодня из больниц региона были выписаны еще 54 пациента, ранее болевших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе смогли справиться с "заразой" уже 419 человек.

Из 54 человек, выписанных сегодня домой, 43 находились в самарских медучреждениях. остальные 11 сидели дома на амбулаторном лечении. Их отпустили после того, как анализы показали отрицательные результаты.

Напомним, всего в Самарской области было официально подтверждено 1568 случаев заболевания COVID-19, из них 65 фактов были выявлены за последние сутки.

Всего от инфекции выздоровели 419 пациентов, 11 скончались, остальные продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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