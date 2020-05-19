Число выздоровевших в Самаре на 19 мая превысило 400 человек
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Самарской области сообщил, что сегодня из больниц региона были выписаны еще 54 пациента, ранее болевших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе смогли справиться с "заразой" уже 419 человек.
Из 54 человек, выписанных сегодня домой, 43 находились в самарских медучреждениях. остальные 11 сидели дома на амбулаторном лечении. Их отпустили после того, как анализы показали отрицательные результаты.
Напомним, всего в Самарской области было официально подтверждено 1568 случаев заболевания COVID-19, из них 65 фактов были выявлены за последние сутки.
Всего от инфекции выздоровели 419 пациентов, 11 скончались, остальные продолжают лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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