2020-05-19T11:03:35+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончалась еще одна пациентка

Общее число погибших от новой инфекции в регионе достигло 11 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 1568 подтвержденных случаев заболевания коронавирусомВсего в регионе 1568 подтвержденных случаев заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о 11-м пациенте, который скончался за минувшие сутки от новой инфекции.

– Жертвой вируса стала 81-летняя женщина. Помимо заразы она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким образом, число погибших от COVID-19 в Самарской области достигло 11 человек, – говорится в сообщении.

Всего коронавирус обнаружен у 1568 человек из региона. 365 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. На стационарном и амбулаторном наблюдении остаются 1192 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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