2020-05-19T11:41:57+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 65 человек из Самарской области

Большинство из них выявлены в Тольятти и Самаре
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего в регионе 1568 заболевшихВсего в регионе 1568 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о том, как и где заболели новые 65 пациентов с COVID-19 в регионе. Напомним, общее количество зараженных достигло 1568 человек.

– 29 человек в Тольятти, 21 – в Самаре. По трое в Сызрани и Красноярском районе. По два человека в Новокуйбышевске и Ставропольском районе. По одному – в Октябрьске, а также в Волжском, Челно-Вершинском, Шенталинском, Клявлинском районах, – говорится в сообщении.

7 человек ранее контактировали с уже заболевшими коронавирусом. Пятеро из них в Самаре, двое — в Сызрани. У 58 пациентов инфекцию нашли с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Ранее стало известно, что в регионе выздоровели и выписались 365 человек, 11 – скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 мая 2020 года: еще одна смерть и новый госпиталь для больных

Узнаем и рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 19 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парк-отель из Самары в своей рекламе показал нацистскую атрибутику
В Самаре приступили к активному ремонту теплосетей
Последний звонок 2020 в Самаре: будет ли проходить и когда состоится
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 65 человек из Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончалась еще одна пациентка
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 мая 2020 года: подтвердились 65 случаев
В Самаре десятки домов останутся без холодной воды
Юные самарские вокалисты пройдут предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС
Дмитрий Азаров назначил региональные выплаты сотрудникам скорой помощи и первичного звена
В Самаре будут судить сотрудника налоговой, который просил 600 тысяч за незаконные услуги
В Самарской области в страшном ДТП пострадал 5-летний ребенок
Стало известно, когда футболисты «Крыльев Советов» пройдут тест на коронавирус
В Самарской области мужчина пробрался в чужую квартиру и украл оттуда газовую плиту
Школу в "Новой Самаре» достроят до конца года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 19 мая 2020 года
Главного инженера «Самараводоканала» будут судить за деньги в машине
В Самаре начали строить школу на 5-ой просеке
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365
В Самаре к концу мая покажут «умную дорогу»