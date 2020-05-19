Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 65 человек из Самарской области

19 Май 2020 2020-05-19T11:41:57+03:00

Большинство из них выявлены в Тольятти и Самаре

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о том, как и где заболели новые 65 пациентов с COVID-19 в регионе. Напомним, общее количество зараженных достигло 1568 человек.

– 29 человек в Тольятти, 21 – в Самаре. По трое в Сызрани и Красноярском районе. По два человека в Новокуйбышевске и Ставропольском районе. По одному – в Октябрьске, а также в Волжском, Челно-Вершинском, Шенталинском, Клявлинском районах, – говорится в сообщении.

7 человек ранее контактировали с уже заболевшими коронавирусом. Пятеро из них в Самаре, двое — в Сызрани. У 58 пациентов инфекцию нашли с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Ранее стало известно, что в регионе выздоровели и выписались 365 человек, 11 – скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU