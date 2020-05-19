2020-05-19T14:27:29+03:00
Общество

Оперштаб назвал количество самарцев, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса

Напомним, новая инфекция обнаружена у 1568 человек
Владислав КИРСАНОВ
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За последние сутки было проведено 3357 тестов на КВИЗа последние сутки было проведено 3357 тестов на КВИФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек находятся под медицинским наблюдением по новой инфекции.

– Под взором врачей остаются 445 человек. Также за минувшие сутки в области было сделано 3357 текстов на COVID-19. Их общее количество достигло 107756, – говорится в сообщении.

Напомним, коронавирус в Самарской области выявили у 1568 человек. 365 из них выздоровели и были выписаны, 11 – скончались. Также в регионе продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Людей пожилого возраста и жителей с хроническими заболеваниями просят быть особо внимательными и соблюдать профилактику.

К слову, в лабораториях Самары начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Эти исследования помогут определить, болел человек COVID-19 или нет. Ведь есть такие случаи, когда болезнь протекает бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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