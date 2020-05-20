Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»

20 Май 2020 2020-05-20T16:21:14+03:00

Все домашние матчи в ПФЛ «Акрон» провел в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Иван Киреев прокомментировал, где тольяттинский клуб будет проводить домашние матчи, если пройдет лицензирование в ФНЛ

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Директор тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Иван Киреев прокомментировал ситуацию с домашним стадионом на следующий сезон. Напомним, команда в этом году заняла первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и, если пройдет процедуру лицензирования, будет выступать в ФНЛ. По словам директора «Акрона», клуб планирует остаться в Жигулевске.

- Основной вопрос, который «Акрону» необходимо обстоятельно проработать, связан с увеличением вместимости домашнего стадиона. В ПФЛ мы выступали в Жигулевске на стадионе «Кристалл», который на данный момент не подходит под требования ФНЛ лишь по этому пункту. Планируем в кратчайшие сроки возвести дополнительные трибуны, доведя количество зрительских мест до 3000, - отметил Киреев.

При этом в клубе не исключают, что домашние игры «Акрон» сможет проводить и в Тольятти – на стадионе «Торпедо». Однако арену нужно капитально реконструировать.

- Альтернативным вариантом по-прежнему остается тольяттинский стадион «Торпедо», который мы пока тоже не исключаем. Но у него значительно меньше преимуществ перед жигулевским объектом, который является более современным, комфортным и безопасным. Мы сходимся во мнении, что «Торпедо» лучше капитально реконструировать, и это небыстрый процесс даже в части согласования проведения работ. Надеемся на содействие администрации города, в чьей собственности находится объект, - приводит слова директора ФК «Акрон» пресс-служба тольяттинцев.

Напомним, весь прошлый сезон в ПФЛ тольяттинская команда проводила домашние матчи в Жигулевске. Это было связано с тем, что подходящих стадионов в Тольятти не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU