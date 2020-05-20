2020-05-20T16:21:14+03:00
Спорт

Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»

Иван Киреев прокомментировал, где тольяттинский клуб будет проводить домашние матчи, если пройдет лицензирование в ФНЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Все домашние матчи в ПФЛ «Акрон» провел в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Все домашние матчи в ПФЛ «Акрон» провел в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
Изменить размер текста:

Директор тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Иван Киреев прокомментировал ситуацию с домашним стадионом на следующий сезон. Напомним, команда в этом году заняла первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и, если пройдет процедуру лицензирования, будет выступать в ФНЛ. По словам директора «Акрона», клуб планирует остаться в Жигулевске.

- Основной вопрос, который «Акрону» необходимо обстоятельно проработать, связан с увеличением вместимости домашнего стадиона. В ПФЛ мы выступали в Жигулевске на стадионе «Кристалл», который на данный момент не подходит под требования ФНЛ лишь по этому пункту. Планируем в кратчайшие сроки возвести дополнительные трибуны, доведя количество зрительских мест до 3000, - отметил Киреев.

При этом в клубе не исключают, что домашние игры «Акрон» сможет проводить и в Тольятти – на стадионе «Торпедо». Однако арену нужно капитально реконструировать.

- Альтернативным вариантом по-прежнему остается тольяттинский стадион «Торпедо», который мы пока тоже не исключаем. Но у него значительно меньше преимуществ перед жигулевским объектом, который является более современным, комфортным и безопасным. Мы сходимся во мнении, что «Торпедо» лучше капитально реконструировать, и это небыстрый процесс даже в части согласования проведения работ. Надеемся на содействие администрации города, в чьей собственности находится объект, - приводит слова директора ФК «Акрон» пресс-служба тольяттинцев.

Напомним, весь прошлый сезон в ПФЛ тольяттинская команда проводила домашние матчи в Жигулевске. Это было связано с тем, что подходящих стадионов в Тольятти не нашлось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Минимальный бюджет для ФНЛ у нас будет»: начальник команды ФК «Акрон» о готовности к повышению в классе, легионерах и домашнем стадионе

Максим Токарев рассказал, как дела у команды, которая спустя 14 лет может вернуть Тольятти первый дивизион (подробности)

ФК «Акрон» идет в лидерах группы «Урал-Приволжье» и собирается через год в ФНЛ: в Тольятти строят клуб с прицелом на местных воспитанников

Эксклюзивное интервью «КП-Самара» с директором нового футбольного клуба Иваном Киреевым: о возрождении Академии Коноплева, ориентирах и создании футбольной структуры в городе (подробности)

Бумажные войны: в Тольятти до начала сезона разгорается вражда футбольных клубов «Акрона» и «Лады»

По словам руководства «Акрона», президент «Лады» мешает новому клубу заявиться в ПФЛ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета
Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»