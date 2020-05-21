2020-05-21T12:47:50+03:00
Общество

Число ежедневных тестов на коронавирус в Самарской области превысило 4,5 тысячи

Всего в регионе проведено 116777 исследований
Владислав КИРСАНОВ
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Под наблюдением врачей остаются 383 человекаПод наблюдением врачей остаются 383 человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса по Самарской области отчитался по количеству проведенных исследований на новую инфекцию в регионе. Отметим, что на сегодняшний день выявлено 1740 подтвердившихся диагнозов. По данным на сегодня, 21 мая, в губернии зафиксировали 74 случая заболевания. В оперштабе рассказали, как эти люди подхватили инфекцию.

– За прошедшие сутки было сделано 4585 тестов. Всего за время пандемии проведено 116777 исследований на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 383 человека, – говорится в сообщении.

Отметим, что 485 человек в Самарской области выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений региона. Еще 13 пациентов не удалось спасти – они скончались. В области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится минимум до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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