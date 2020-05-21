Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области увеличилось до 539 человек

21 Май 2020 2020-05-21T18:03:57+03:00

Стало известно о ещё 54 пациентах, вылечившихся от коронавируса в Самарской области

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21 мая стало известно, что число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло. Еще 54 человека излечились от опасного недуга. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди тех, кто вылечился шестеро детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Таким образом 21 мая в Самарской области из специализированных больниц выписаны 42 пациента и еще 12 пациентов завершили амбулаторное лечение. Это жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Кинеля.

В итоге, по последним данным, в регионе 539 человек выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что и число умерших от новой коронавирусной инфекции в регионе увеличилось . За прошедший день в области зафиксировано еще два случая гибели людей. Общее число умерших составляет 13 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 1740 человек. Так же стало известно, где и как заразились COVID-19 новые 74 пациента, выявленные на 21 мая. Таким образом, лечение с диагнозом коронавирус сейчас проходят 1188 жителей региона.

Минимум до 25 мая в Самарской области продлен режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU