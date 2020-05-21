2020-05-21T18:26:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура проверила, как на железнодорожном вокзале Самары меряют температуру

Нашли как минимум два грубых нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
Евгения ВАСИНА
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В общественных местах необходимо быть в маскеВ общественных местах необходимо быть в маскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Куйбышевская транспортная прокуратура посетила с проверкой железнодорожный вокзал станции Самара, а также заглянула в торговые павильоны на его территории. К сожалению, сотрудники ведомства нашли несколько грубых нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства в период распространения коронавирусной инфекции.

Во-первых, не оказалось сигнальной разметки, которая должна напоминать гражданам о необходимости соблюдать дистанцию. Кроме того, выявлены нарушения связанные с контролем температуры тела работников дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» на рабочих местах.

Такие же нарушения нашли и в работе торговых павильонов, в которых продают еду и прессу.

- В целях незамедлительного устранения выявленных нарушений закона транспортным прокурором руководству Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», ООО «Новости прессы в Оренбуржье», ООО «Чистое небо» и ИП Иванова В.Н. внесены представления, - заявили в ведомстве,

Ситуация остается на особом контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, по данным на 21 мая в Самарской области зафиксировано еще 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1740 человек. 539 человек из них выздоровели, 13 – скончались. В оперштабе региона рассказали, где и как заразились опасной инфекцией новые пациенты.

Всего в России число заболевших новым вирусом составляет 317554 человека, 92681 пациент выздоровел (7289 за прошедший день), 3099 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 127 человек.

До 25 мая минимум в Самарской области будет действовать режим самоизоляции. Также продлен и масочный режим. В интервью «КП-Самара» врач-инфекционист рассказала, для чего это на самом деле нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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