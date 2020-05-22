За нечестную рыбалку с ружьями двое мужчин могут отправиться в колонию

22 Май 2020 2020-05-22T10:55:43+03:00

Есть периоды, когда рыбачить на Волге нельзя - нарушителям грозят крупные штрафы или даже лишение свободы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На них возбудили 18 уголовных дел, ущерб от их действий оценивается в 150 тысяч рублей

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18 уголовных дел возбудили в Самарской области в отношении двух мужчин - один из них живет в Тольятти, второй в Самаре. Встретились они на рыбалке в мае на Волге.

- Они рыбачили в местах нереста, плюс использовали запрещенные орудия лова: сети, многозаходные ловушки, ружья для подводной охоты, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Браконьеров задержали транспортные полицейские, у нарушителей изъяли улов на общую сумму 150 тысяч рублей, мужчины «охотились» на щуку, карася, леща и сазана.

Сейчас в отношении них возбудили 18 уголовных дел по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенного орудия и в местах нереста». Ее санкции предусматривают крупные штрафы (300-500 тысяч рублей), исправительные работы и даже реальное лишение свободы на срок до 2 лет.

- Рыболовам-любителям запрещено использовать сети и ловушки всех типов, плюс пневматическое оружие, - напоминают в надзорном ведомстве. - Кроме того, законом четко обозначены периоды, кода рыбачить нельзя: например, на Куйбышевском водохранилище и впадающих в него реках рыбачить нельзя с 25 апреля по 5 июня. А для добычи раков действуют ограничения с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU