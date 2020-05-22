Эксперт рассказала, ждет ли Самару московский сценарий распространения коронавируса

Коронавирус в Самарской области все еще продолжает представлять угрозу для жителей. В регионе стали проводить чуть ли не в два раза больше тестов, результаты не заставили себя ждать: все чаще инфекцию начали выявлять у тех, кто уже страдал от ОРВИ или наблюдался у медиков с пневмонией. Последний всплеск заболеваемости был 14 мая - 84 случая заболеваемости. После этого казалось, что регион вышел на плато - в течение четырех дней количество заболевших было в районе 70. Однако 20 мая медики зафиксировали очередной "взрыв" - 98 заболевших.

Что же происходит в регионе и поддаются ли математическому прогнозированию коронавирусные события? Ждет ли Самару московский сценарий распространения коронавируса? Об этом журналист "КП-Самара" побеседовала с профессором кафедр дифференциальных уравнений и теории управления и технической кибернетики Самарского университета Еленой Щепакиной.

. С точки зрения математической модели, поддается ли распространение коронавируса в регионе точным объяснениям и прогнозированию? Достаточно ли имеющихся данных для анализа?

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что модель, о которой идет речь, не специфическая по коронавирусу COVID 19 и по коронавирусу вообще. Эта модель распространения вирусной инфекции, а какой именно, зависит уже от значений параметров, в нее входящих. Развитие событий в регионе, связанных с распространением заболевания COVID 19, полностью отвечают одному из сценариев, предсказанных на основании исследования данной модели.

Что касается «данных за долгий период», то, во-первых, прошедший период представляется долгим только тем, кто проводит время в режиме самоизоляции. С точки зрения вирусологии и эпидемиологии, времени прошло очень мало, сам процесс распространения инфекции далеко не завершен, а в некоторых местах - в начальной стадии.

Во-вторых, данных слишком мало, чтобы на их основании можно было вычислить те самые значения параметров, которые модель в довольно общей постановке превратили бы в модель COVID 19.

В-третьих, достоверных объективных данных еще нет. И дело не в том, что кто-то намеренно искажает статистические данные. Слишком много факторов нужно учесть, чтобы обработать уже имеющиеся статистические данные, «отсеять зерна от плевел». Начнем с того, что имеющиеся в распоряжении медиков тесты не специфичны по отношению к COVID 19. Они могут показать наличие заражения коронавирусом, а таких вирусов много. Кроме того, данные тесты могут давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Далее, по имеющимся на данный момент данным, у большинства зараженных COVID 19 заболевание проходит бессимптомно. Это означает, что сам факт заражения у таких людей был установлен лишь потому, что их протестировали по тем или иным причинам. Это может означать, что заболевших или уже переболевших COVID 19 может быть гораздо больше. Ведь если человек не чувствует себя больным, то и процедуру тестирования он проходить, скорее всего, не будет.

Как вы считаете, когда произойдет выход на плато заболеваемости в Самарской области?

Я думаю, что вопрос выхода на плато нужно задать эпидемиологам. Глядя на график, построенный по имеющимся на данный момент времени (16.05.2020) данным, можно было сделать предположение, что это уже происходит сейчас.

Елена Щепакина рассказала о моделях распространения вируса

В Самарской области распространение коронавируса особенное, если сравнить с соседними регионами. Например, в Оренбурге есть несколько очагов, причем под раздачу попадают и сельские районы. Зеркальная ситуация в Саратове. В Самарской области в лидерах — три крупнейших города, а в селах инфекцию почти не находят — максимальные цифры — 3-5 заболевших. Чем это может объясняться?

Мобильность жителей региона и их контакты с людьми из неблагополучных в отношении COVID 19 стран или регионов – вот в чем надо искать причину. В нашем регионе крупнейшие города в этом отношении – самое слабое звено.

Насколько можно ориентироваться на "московскую модель", говоря о перспективах распространения коронавируса в регионе? Мы не раз слышали от Татьяны Голиковой, что регионы на 1-2 недели отстают от Москвы, можно ли объяснить это цифрами? Каким может быть соотнесение федеральной и региональной картинки?

Все регионы разные, и вовсе не обязательно события в них должны развиваться по одному сценарию, при условии своевременно принятых адекватных мер. Повторюсь, но ограничивая контакты с людьми из неблагополучных в отношении COVID 19 стран или регионов, можно существенно повлиять на ситуацию. Самодисциплина жителей самого региона - ничуть не менее важный фактор. Мы вполне можем избежать печальной статистики.

Эксперты отмечают, что сейчас - уже вторая попытка взойти на плато. И добавляют, что если бы самоизоляции не было введено, то сегодня было бы уже несколько миллионов заболевших. Это соответствует прогнозам, которые показывала модель исследователей университета?

Модели распространения вирусной инфекции, которая предложена и изучена нашими исследователями, предсказывала принципиальную возможность неконтролируемого развития событий, когда после пересечения условной «красной черты» складывается ситуация взрывного характера распространения вирусной инфекции и предпринимать какие-то меры уже слишком поздно. Если бы не было принято никаких мер, распространение инфекции неизбежно бы приняло взрывной характер.

Допускаю, что самоизоляцию можно было не вводить при условии строжайшего соблюдения каждым строгих профилактических мер. Но, боюсь, мало в какой стране такое возможно. Ведь даже о необходимости тщательно мыть руки после прогулки приходится без конца напоминать. А если вспомнить о людях, больных COVID 19, которые сбегают (и неоднократно) из стационара?

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Как влияет на линию прогноза уровень дисциплины тех, кто должен самоизолироваться? Сегодняшнее смягчение мер способно ли вызвать очередной всплеск заболеваемости?

В какой-то мере я уже ответила на эти вопросы. Конечно, выходить на улицу нужно. Малоподвижный образ жизни, дефицит свежего воздуха и ультрафиолета пагубно отражается на иммунитете. Но важно правильно вести себя на улице и в общественных местах. Нужно помнить о том, что мы сами и люди рядом с нами могут быть переносчиками COVID 19, так как заболевание часто проходит бессимптомно. Если каждый будет соблюдать профилактические и гигиенические меры, смягчение мер самоизоляции не приведет к негативным последствиям.

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