Сызранская прокуратура требует переделать пешеходную зону, где плитку уложили некачественно

22 Май 2020 2020-05-22T12:09:52+03:00

Не все тротуары хорошо пережили прошлую зиму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорожное покрытие и тротуарную плитку на улице Советской положили в прошлом году, но ремонт не пережил зимы

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Прокуратура Сызрани требует устранить недостатки в ремонте пешеходной зоны на улице Советской. Дело в том, что плитку на тротуаре уложили некачественно.

- В 2019 году замену дорожного полотна и укладку плитки проводило в рамках муниципального контракта ООО «Автодоринжиниринг», - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в надзорном ведомстве. - Это весной отдельные плиты просели и потрескались.

Претензии прокуратура предъявила как к подрядчику, так и к заказчику работ - МКУ «СызраньСтройЗаказчик». Руководителям обоих учреждений направили официальные документы с требованием недостатки устранить и о проделанной работе отчитаться.

На данный момент официальных ответов прокуратура Сызрани ни от одной из контор не получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU