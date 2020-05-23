Стало известно, сколько жителей Самарской области нарушили самоизоляцию за минувшие сутки

23 Май 2020 2020-05-23T13:15:12+03:00

Ограничительные меры в регионе продлили до 31 мая, но люди продолжают их не соблюдать

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области 23 мая рассказал о выявлении нарушителей самоизоляции в регионе. За прошедшие сутки органы власти обнаружили 90 таких граждан.

– Сотрудники полиции составили протоколы на 59 человек, транспортная полиция – на 5. Органы исполнительной и муниципальной власти зафиксировали 16 и 10 нарушений соответственно, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области 1900 заболевших коронавирусом. В пятницу, 23 мая, стало известно о еще 86 жителях, у которых выявили COVID-19. Большинство инфицированных нашли в городах регионах. На данный момент 578 человек перебороли опасную инфекцию, 15 пациентов, к сожалению, скончались.

Масочный режим, социальное дистанцирование и другие ограничительные меры в регионе продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU