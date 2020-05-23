2020-05-23T13:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы 8 районов Самарской области, где нашли больных коронавирусом

Большую часть заболевших нашли в городах, но 14% приходится на сельские районы
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В Самарской области коронавирус нашли еще у 86 человекВ Самарской области коронавирус нашли еще у 86 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб Самарской области опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в районах Самарской области. Известно, что 23 мая зараженных новой коронавирусной инфекцией нашли в восьми районах.Сколько больных прибавилось в каждом неизвестно.

14% всех заболевших коронавирусом в Самарской области живут или прописаны в Безенчукском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Клявлинском, Ставропольском, Хворостянском и Шигонском районе. По расчетам это 12 человек. Судя по данным предыдущих оперштабов, скорее всего больше одного пациента нашли в Ставропольском районе.

В Кинельском и Клявлинском районах по одному человеку выявлены из круга контактных. Все остальные - это те, кто просто болели пневмонией и ОРИ и обратились за помощью медиков.

В Самарской области заболели еще 86 человек. Скончалась еще одна женщина 68 лет, у нее был коронавирус, также она страдала болезнями почек.

Интересно, что в Тольятти видимо выявлен очередной очаг забоелвания - здесь выявили 10 человек в списке контактных, у которых все-таки нашли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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