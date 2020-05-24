Дмитрий Азаров: Я болел воспалением легких в феврале. Не знаю, был ли это коронавирус

24 Май 2020 2020-05-24T19:14:22+03:00

Губернатор Самарской области отметил, что сегодня все в одной лодке

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров признался в том, что в феврале переболел воспалением легких. Об этом он рассказал журналистам КП-Самара в прямом эфире, рассуждая о профессионализме самарских врачей и "волжском" иммунитете.

- Признаюсь вам, в феврале я сам переболел воспалением легких. Много сейчас размышлений у врачей, был это COVID 19 или нет. Об этом не принято рассказывать, я и не рассказывал. Но знаю, что много людей переживает. Эта информация к тому, что все мы в одной лодке, - отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что коронавирусом переболел и председатель правительства РФ, и министры. В региональном правительстве также есть заболевший. От инфекции не застрахован никто, поэтому на первый план выходит профессионализм врачей. По словам главы региона, сегодня многие работают в напряженном режиме, это ослабляет иммунитет.

- Напряженные дни. И когда рабочий график не соответствует нормам САНПИН, а у меня он никогда не соответствовал, это создает определенные предпосылки для болезни, - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам сегодня меньше нервничать, больше отдыхать, а также соблюдать санитарные нормы, чтобы скорее победить болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU