Коронавирус в Самаре, последние новости на 24 мая 2020 года: без малого две тысячи заболевших и очередная смерть

Число заболевших Covid-19 не падает. От болезни умерла еще одна местная жительница. 384 человека продолжают находиться под наблюдением врачей. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 24 мая. Присоединяйтесь к обсуждению!

Статистика коронавируса в Самаре и области на 24 мая 2020 года

За минувший день в регионе зафиксировано 86 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего их теперь 1900.

86 % новых инфицированных выявлены в городах области — Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле и Чапаевске. Оставшиеся 14% — сельчане из Безенчукского, Красноярского, Кинельского, Клявлинского, Сергиевского, Ставропольского, Хворостянского и Шигонского районов. Точные цифры, по-прежнему, не сообщают.

— 24 заболевших контактировали с людьми, ранее инфицированными: 10 в Тольятти, 5 в Чапаевске, 4 в Самаре, 2 в Сызрани, по одному в Новокуйбышевске, Кинельском и Клявлинском районах. 62 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, — рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

От коронавируса в Самарской области умерла еще одна женщина

К сожалению, снова не обошлось без жертв. От осложнений, вызванных Covid-19, скончалась местная жительница, которой было 68 лет.

— Она страдала заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена веществ, — поделились в оперштабе.

С учетом очередной смерти, от коронавируса в губернии умерли уже 15 человек.

Тестирование на коронавирус продолжается

За сутки на КВИ было проведено 5098 тестов. За все время таких исследований набралось 126157. На 22 мая под наблюдением медиков находились 384 человека.

Среди тех, кому предстоит сдать тесты на коронавирус, иностранные игроки и тренеры футбольного клуба «Крылья Советов». В субботу они вернулись в Самару. Российские футболисты команды, а также Сафаа Хади и Мехди Зеффан, свои результаты узнали ранее — они не болеют.

Новые излечившиеся от коронавируса

К счастью, в Самарской области растет и число вылечившихся от недуга. Победить покорившую весь мир болезнь смогли еще 58 жителей региона. В общей сложности у нас поправились уже 636 ранее заболевших.

Накануне из специализированных больниц выписали 50 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 8 человек из Самары, Сызрани и Ставропольского района, — проинформировали в оперативном штабе.

90 нарушителей самоизоляции

Ограничительные меры еще в пятницу были продлены до 31 мая. Правда, соблюдают их далеко не все. За прошедшие сутки пойманы еще 90 граждан, плевавших на все правила и запреты:

— Сотрудники полиции составили протоколы на 59 человек, транспортная полиция — на 5. Органы исполнительной и муниципальной власти зафиксировали 16 и 10 нарушений соответственно.

К слову об ограничениях. Некоторые из них все-таки снимаются. Так, мэр Самары Елена Лапушкина разрешила принимать гостей частным баням.

В то же время губернатор Дмитрий Азаров отмечает — количество заболевших растет, поэтому возможности снять запреты сейчас нет.

— Отнеситесь ответственно к действующим требованиям, поберегите себя и близких, — посоветовал глава региона.