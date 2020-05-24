2020-05-24T10:54:04+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 мая 2020: подтвердился 121 случай

По данным на 24 мая 2020 года в Самарской области появился 121 новый случай заражения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Таким образом, число заболевших COVID-19 в области достигло 2021.Таким образом, число заболевших COVID-19 в области достигло 2021.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 24 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 121 новый случай заражения, сообщает Стопкоронавирус.рф. Количество заболевших за 24 часа впервые перевалило за сотню. Таким образом, число заболевших в области достигло 2021.

- Всего по стране за минувшие сутки выявили 8 599 человек с COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве – 2516, Московской области – 862 и Санкт-Петербурге – 384, - говорится в сообщении.

Всего в России коронавирус у 344 481 человека. Заразу удалось вылечить у 113 299 соотечественников. За последние сутки от COVID-19 скончались 153 человека, среди них один житель Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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