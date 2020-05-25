Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самарской области откроют турбазы и санатории

25 Май 2020 2020-05-25T10:14:08+03:00

По его словам на стабилизацию ситуации нужно еще 2-3 недели

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире на радио КП-Самара рассказал журналистам, когда в регионе могут открыться турбазы и санатории. По его словам, прогнозы сегодня делать еще рано, но сегодня уже удалось сдержать распространение инфекции за счет точечных мер.

- Что касается санаториев и турбаз, две – три недели понадобится на стабилизацию ситуации. Потом можно начать прогнозировать открытие летних учреждений, - отметил Дмитрий Азаров.

Также сейчас решается вопрос с работой детских учреждений, в которых организован летний отдых.

-Родители ждут записи в детские оздоровительные лагеря. В это время уже обычно все было распределено. Скажу, что сейчас все летние лагеря готовы принять детей. А вот когда можно будет открыть их, скажут санитарные врачи, - уточнил губернатор.

Также во время эфира губернатор сообщил, что Рок над Волгой будет перенесен, а Грушинский фестиваль может пройти частично онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU