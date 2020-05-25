2020-05-25T10:14:08+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самарской области откроют турбазы и санатории

По его словам на стабилизацию ситуации нужно еще 2-3 недели
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о последних самарских новостяхДмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о последних самарских новостяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире на радио КП-Самара рассказал журналистам, когда в регионе могут открыться турбазы и санатории. По его словам, прогнозы сегодня делать еще рано, но сегодня уже удалось сдержать распространение инфекции за счет точечных мер.

- Что касается санаториев и турбаз, две – три недели понадобится на стабилизацию ситуации. Потом можно начать прогнозировать открытие летних учреждений, - отметил Дмитрий Азаров.

Также сейчас решается вопрос с работой детских учреждений, в которых организован летний отдых.

-Родители ждут записи в детские оздоровительные лагеря. В это время уже обычно все было распределено. Скажу, что сейчас все летние лагеря готовы принять детей. А вот когда можно будет открыть их, скажут санитарные врачи, - уточнил губернатор.

Также во время эфира губернатор сообщил, что Рок над Волгой будет перенесен, а Грушинский фестиваль может пройти частично онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Азаров - главному редактору «Комсомолки» : «Вы на БАМе начинали? Приезжайте к нам на стройку моста через Волгу!»

Во время эфира Дмитрий Азаров лично поздравил главного рекдактора, генерального директора «КП» Владимира Сунгоркина

Дмитрий Азаров: «Комсомолка» задала тренд моей жизни. У меня вся жизнь субботник!»

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летним юбилеем и ответил на вопросы журналистов (подробности)

Дмитрий Азаров: Я болел воспалением легких в феврале. Не знаю, был ли это коронавирус

Губернатор Самарской области отметил, что сегодня все в одной лодке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции
В Самаре закончили расследование по делу известного общественника и депутата Аркадия Лазарева
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Самаре у 26-летнего парня нашли более 100 гр наркотиков
Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 400 человек
Прокуратура выявила чиновничий "семейный подряд" в Борском районе
В Самарской области сотрудники Росгвардии предотвратили кражу компьютерной техники
В Самарской области выявили бессимптомных заболевших коронавирусом
БК «Самара» продлил контракты с ведущими игроками
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 97 человек в Самарской области
В Самарской области пьяный парень гонял на «Оке», которую сдали на утилизацию
В Самарской области иномарка сбила трехлетнего ребенка на самокате
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев
Самарские студенты получили сертификаты экологов проекта «Открытая школа – устойчивое развитие»
"Он дошел до Берлина и штурмовал столицу Германии": слушайте первый выпуск "Живых писем" на радио КП-Самара
В Самаре женщина-бухгалтер украла 61,5 тысячи рублей и перевела их на счет мужа
В Самарской области агрессивный водитель сбил камеру-треногу и скрылся
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самарской области откроют турбазы и санатории
В Самарской области на два месяца закрыли опасную столовую
В Тольятти спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Самарской области в ходе рейда выявили 1,5 км незаконных рыболовных сетей и 10 раколовок