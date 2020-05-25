Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самарской области откроют турбазы и санатории
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире на радио КП-Самара рассказал журналистам, когда в регионе могут открыться турбазы и санатории. По его словам, прогнозы сегодня делать еще рано, но сегодня уже удалось сдержать распространение инфекции за счет точечных мер.
- Что касается санаториев и турбаз, две – три недели понадобится на стабилизацию ситуации. Потом можно начать прогнозировать открытие летних учреждений, - отметил Дмитрий Азаров.
Также сейчас решается вопрос с работой детских учреждений, в которых организован летний отдых.
-Родители ждут записи в детские оздоровительные лагеря. В это время уже обычно все было распределено. Скажу, что сейчас все летние лагеря готовы принять детей. А вот когда можно будет открыть их, скажут санитарные врачи, - уточнил губернатор.
Также во время эфира губернатор сообщил, что Рок над Волгой будет перенесен, а Грушинский фестиваль может пройти частично онлайн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дмитрий Азаров - главному редактору «Комсомолки» : «Вы на БАМе начинали? Приезжайте к нам на стройку моста через Волгу!»
Во время эфира Дмитрий Азаров лично поздравил главного рекдактора, генерального директора «КП» Владимира Сунгоркина
Дмитрий Азаров: «Комсомолка» задала тренд моей жизни. У меня вся жизнь субботник!»
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летним юбилеем и ответил на вопросы журналистов (подробности)
Дмитрий Азаров: Я болел воспалением легких в феврале. Не знаю, был ли это коронавирус
Губернатор Самарской области отметил, что сегодня все в одной лодке (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU