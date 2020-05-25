2020-05-25T13:49:03+03:00
Происшествия

В Самаре закончили расследование по делу известного общественника и депутата Аркадия Лазарева

Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, вскоре его уголовное дело должны будут рассмотреть в суде
Михаил ГОРЮНОВ
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Аркадий с сентября находится под арестомАркадий с сентября находится под арестомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В минувшую пятницу, 22 мая, следователи закончили разбираться с уголовным делом Аркадия Лазарева. Общественника обвиняют в коррупции. Скоро его дело должны будут рассматривать в суде.

- Завершилось предварительное следствие по делу Аркадия Лазарева, он обвиняется в коммерческом подкупе по ч. 8 ст. 204 УК РФ. В понедельник уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, - отметил адвокат фигуранта Андрей Соколов.

Напомним, силовики задержали Лазарева вечером 23 сентября 2019 года. По версии следствия, Аркадий, являясь учредителем фирмы "ВСТ", встретился с представителем другой компании и договорился с ним, что не будет участвовать в торгах, организованных Росимуществом. За это он попросил вознаграждение в 1,5 млн рублей. В итоге победу на аукционе одержала эта фирма. Свою вину теперь уже экс-депутат не признает, считая все обвинения провокацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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