Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году. Дату назначил Владимир Путин - слова президента приводит сайт kp.ru. Глава государства поручил немедленно начинать подготовку к проведению важнейшего мероприятия года.
- Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Владимир Путин.
Пока точная программа мероприятия в Самаре неизвестна, но до этого планировалось, что по площади пройдет военная техника и парадные расчеты. Технику даже уже пригоняли к городу, но потом ее пришлось убрать. Как рассказывали журналистам КП-Самара в ЦВО, техника осталась в подразделениях в Самарской области, также в регионе расквартировали участников, которые должны принять участие в Параде Победы 2020. Теперь репитиции начнутся заново, чтобы 24 июня все прошло идеально.
Напомним, что в День Победы 2020 в Самаре проходили только онлайн мероприятия. Вот как это было.
ИСТОЧНИК KP.RU