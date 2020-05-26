26 Май 2020 2020-05-26T16:20:13+03:00

Подготовку к Параду Победы в Самаре в 2020 году приказано начинать уже сейчас

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Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году. Дату назначил Владимир Путин - слова президента приводит сайт kp.ru. Глава государства поручил немедленно начинать подготовку к проведению важнейшего мероприятия года.

- Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Владимир Путин.

Пока точная программа мероприятия в Самаре неизвестна, но до этого планировалось, что по площади пройдет военная техника и парадные расчеты. Технику даже уже пригоняли к городу, но потом ее пришлось убрать. Как рассказывали журналистам КП-Самара в ЦВО, техника осталась в подразделениях в Самарской области, также в регионе расквартировали участников, которые должны принять участие в Параде Победы 2020. Теперь репитиции начнутся заново, чтобы 24 июня все прошло идеально.

Напомним, что в День Победы 2020 в Самаре проходили только онлайн мероприятия. Вот как это было.

ИСТОЧНИК KP.RU