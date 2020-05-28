В Самарской области за сутки сделали почти 5 тысяч тестов на коронавирус

28 Май 2020 2020-05-28T13:13:49+03:00

Всего в области сделано более 140 тысяч тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве проведенных исследований на COVID-19 в регионе. Отметим, что за все время диагноз подтвердился у 2437 человек из Самарской области. Сегодня, 28 мая, выявили 97 новых больных. Уже известно, где и как они подхватили инфекцию.

– За минувшие сутки проведено 4916 анализов на коронавирус. Всего было сделано 147025 таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 329 человек, – говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, что 829 человек в Самарской области выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются более 1590 пациентов. 18 человек спасти не удалось – они скончались. Одной из последних жертв стала 31-летняя жительница региона. В регионе также продолжают действовать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU