Стало известно, сколько взрослых и детей поправились после коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T18:47:26+03:00

А вы соблюдаете масочный режим? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области из больниц выписали 63 человека, у которых ране был диагностирован COVID-19

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В Самарской области 28 мая из больниц выписали 63 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Двое из них - дети.

После того, как им стало легче, а анализы подтвердили, что угрозы для окружающих они больше не представляют, вчерашних пациентов медики отпустили по домам.

- Из специализированных больниц выписали 52 человека, - рассказали в оперативном штабе. - Еще 11 человек лечились амбулаторно, это пациенты из Самары, Сызрани и Клявлинского района.

Всего с начала пандемии в Самарской области насчитывается 2437 случаев подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К вечеру сегодняшнего дня от нее смогли вылечиться 892 человека, 18 пациентов скончались, остальные пока находятся под наблюдением врачей.

В Самарской области разворачивают дополнительные места в разных больницах и клиниках, чтобы каждый из заболевших мог вовремя получить необходимую помощь, причем в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU