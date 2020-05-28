Стало известно, сколько взрослых и детей поправились после коронавируса
В Самарской области 28 мая из больниц выписали 63 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Двое из них - дети.
После того, как им стало легче, а анализы подтвердили, что угрозы для окружающих они больше не представляют, вчерашних пациентов медики отпустили по домам.
- Из специализированных больниц выписали 52 человека, - рассказали в оперативном штабе. - Еще 11 человек лечились амбулаторно, это пациенты из Самары, Сызрани и Клявлинского района.
Всего с начала пандемии в Самарской области насчитывается 2437 случаев подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К вечеру сегодняшнего дня от нее смогли вылечиться 892 человека, 18 пациентов скончались, остальные пока находятся под наблюдением врачей.
В Самарской области разворачивают дополнительные места в разных больницах и клиниках, чтобы каждый из заболевших мог вовремя получить необходимую помощь, причем в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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