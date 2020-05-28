2020-05-28T21:45:05+03:00
Общество

Самарские тарифы на вывоз мусора признаны законными и обоснованными

Жители Самарской области продолжат платить 598,16 руб/м3, если в дело не вмешается Верховный суд
Александра БУДАЕВА
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Вывоз мусора стоит приличных денег, суды считают, что это нормаВывоз мусора стоит приличных денег, суды считают, что это нормаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в Самаре очередной суд признал законными тарифы на вывоз мусора, утвержденный для региона в 2019 году. На сей раз материалы дела изучал Шестой кассационный суд, и тарифы на ТКО показались ему вполне обоснованными.

Напомним, общественники требуют суды отменить действующий в Самарской области тариф на вывоз ТКО (для населения вывоз мусора стоит 598,16 руб/м3), потому что он завышен. Самарский областной суд ранее с общественностью согласился и иск удовлетворил, но представители компании "ЭкоСтройРесурс" сразу подали апелляционную жалобу.

Следующей инстанцией стал апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода, там судьи встали на сторону регоператора ("ЭкоСтройРесурса"), и тарифы решено было признать обоснованными.

Общественники не отступились и подали жалобу в Шестой кассационный суд, доводы сторон там рассмотрели сегодня.

Как сообщил в соцсетях депутат Михаил Матвеев, самарские судьи оставили в силе решение предыдущей нижегородской инстанции. Таким образом, на сегодняшний день решение Самарского областного суда официально отменено, а тарифы на вывоз мусора считаются законными и справедливыми.

Михаил Матвеев пообещал подписчикам, что пойдет в своей борьбе вплоть до Верховного суда, но будет ли от этого толк, пока не ясно.

Напомним, что изначально в суд обратились несколько самарских общественников и депутатов. Поводом для этого послужило недовольство жителей региона новым тарифом на вывоз мусора. Они посчитали, что он слишком завышен, и потребовали отменить его. Самарский областной суд удовлетворил эти требования. В соответствии с принятым тарифным решением в 2020 году размер тарифа останется без изменения. До конца 2019 года оплата услуг регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» по обращению с ТКО должна осуществляться по действующему тарифу в размере 598,16 руб/м3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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