2019-12-19T20:04:57+03:00
Общество

Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора

Служители Фемиды удовлетворили жалобу регоператора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Апелляционный суд не поддержал самарских служителей ФемидыАпелляционный суд не поддержал самарских служителей ФемидыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В четверг, 19 декабря, четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода рассмотрел жалобу регоператора на решение Самарского областного суда. В октябре он вынес решение отменить тариф на вывоз мусора. Апелляционная инстанция встала на сторону компании «ЭкоСтройРесурс».

- Четвертый апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу регоператора и отменил решение Самарского областного суда, которым был признан недействующим тариф по обращению с ТКО на 2019 год, - сообщили в твиттере представители «ЭкоСтройРесурса».

Напомним, что изначально в суд обратились несколько самарских общественников и депутатов. Поводом для этого послужило недовольство жителей региона новым тарифом на вывоз мусора. Они посчитали, что он слишком завышен, и потребовали отменить его. Самарский областной суд удовлетворил эти требования. В соответствии с принятым тарифным решением в 2020 году размер тарифа останется без изменения. До конца 2019 года оплата услуг регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» по обращению с ТКО должна осуществляться по действующему тарифу в размере 598,16 руб/м3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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