В Самарской области пересмотрят тарифы для студентов, которые живут в вузовских общежитиях

28 Май 2020 2020-05-28T22:02:40+03:00

По словам председателя Совета ректоров, в регионе коронавирусом заболели 6 студентов, которые учились очно Фото: Архив "КП"

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В Самарской области было решено пересчитать тарифы на проживание в общежитиях. Тем более, что из 15 тысяч студентов, которые "обитали" там раньше, фактически жить в "общагах" осталась одна треть. Остальные 10 тысяч человек из-за коронавируса разъехались по домам.

По словам председателя Совета ректоров Геннадия Котельникова, благодаря тому, что студентов отправили на "удаленку", в вузах удалось избежать массовых заболеваний: на очной форме в регионе учатся почти 55,5 тысяч молодых людей, из них COVID-19 подтвердился лишь у шести.

Кроме того, Котельников сообщил о пересмотре тарифов за проживание в общежитиях: тем, кто уехал домой, сделают скидку 50%, тем, кто остался - 25%. А малообеспеченным семьям, где общий месячный доход меньше, чем прожиточный минимум, платить и вовсе не придется.

Кроме того, ректоры обещают не поднимать стоимость платы за обучение в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU