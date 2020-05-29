2020-05-29T13:41:56+03:00
Общество

Следствие: бывший замначальника Куйбышевской железной дороги жил в имении, а коммуналку ему оплачивали коммерсанты

В уголовном деле Дмитрия Атякина появились новые эпизоды, связанные с коррупцией
Александра БУДАЕВА
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Атякина задержали сотрудники ФСБАтякина задержали сотрудники ФСБФото: кадр с оперативного видео
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В уголовном деле бывшего заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина появился новый эпизод. На сей раз речь идет о 290 тысячах рублей. Вот только схема была настолько хитра, что разбираться в ней придется не один месяц. По предварительным данным, коммерсант оплачивал коммунальные платежи за частный дом, в котором жил Атякин.

- Частный дом, хм... Скорее это имение, - уточняет наш источник в правоохранительных органах.

Взамен Атякин обещал бизнесмену покровительство, поблажки и другие ответные услуги, которые мог предложить благодаря своему статусу. В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России информацию о новом эпизоде подтвердили.

Напомним, Дмитрий Атякин был задержан сотрудниками ФСБ в октябре прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. По версии следствия, он требовал денег с ООО «Нефтетранс», а взамен обещал беспрепятственную перевозку продукции этой компании по железнодорожным путям. Как установили силовики, деньги передавались через посредников - Владимира Ефимова и Сергея Филимонова.

- Посредники вину признали, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров. - Ко второму эпизоду они отношения не имеют.

Тем временем Дмитрий Атякин был уволен. Что он думает относительно версии следователей, пока не ясно - расследование продолжается, проводятся очные ставки, допрашиваются свидетели.

Задержание высокопоставленного железнодорожника в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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