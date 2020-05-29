Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 150 тысяч

29 Май 2020 2020-05-29T13:32:09+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве проведенных тестов на новую инфекцию. Отметим, за все время диагноз подтвердился у 2485 человек, 892 из них выздоровели и были выписаны, 20 – скончались.

– За минувшие сутки было проведено 4666 исследований на COVID-19. Всего за время пандемии был сделан 151691 анализ. На данный момент под наблюдением врачей остаются 356 человек, – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 мая, в регионе выявили 48 новых заболевших, большинство из них - жители городов. К сожалению, в губернии умерли еще двое пациентов с коронавирусом. Это двое пожилых мужчин старше 60 лет. У них были сопутствующие заболевания.

Отметим, что в области продолжают действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование. Ограничительные меры продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU