2020-06-02T12:25:51+03:00
Общество

Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс

Сейчас по новой схеме в Самаре работают уже 67 машин
Ольга НОВИКОВА
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На аутсорс в Самаре переведены уже 67 автомобилей скорой помощиНа аутсорс в Самаре переведены уже 67 автомобилей скорой помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти рассказали, получат ли дополнительные «коронавирусные» выплаты водители скорой помощи, переведенные на аутсорс. Как заявил глава региона Дмитрий Азаров, на них также будет распространяться действие всех положенных медикам льгот. Как рассказал глава региона на заседании губдумы 2 июня, сейчас компания, заключившая договор на транспортное обслуживание скорой помощи в Самаре, предоставила станции уже 67 машин.

- Благодаря этому освободившиеся машины скорой помощи мы перераспределили из Самары в другие города и районы области, - пояснил губернатор. – По стимулирующим выплатам мы долго прорабатывали вопрос, чтобы водители автомобилей на аутсорсе их тоже получили, даже согласовывали с федеральным центром. В результате удалось добиться положительного решения, и могу заверить, что положенные выплаты получат все водители станций скорой помощи, независимо от того, в государственном или частном учреждении они работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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