Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько сделано исследований на COVID-19 в регионе. Их общее число превысило 165 тысяч.
– За минувшие сутки проведено 3303 анализов. Всего их число составляет 167347 тестов. Под медицинским наблюдением остаются 290 человек, – говорится в сообщении.
Отметим, что на сегодняшний день диагноз подтвердился у 2724 человек. 1072 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 22 спасти не удалось – они скончались. В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлится минимум до 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU