Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:49:41+03:00

На сегодняшний день диагноз подтвердился у 2724 человек

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько сделано исследований на COVID-19 в регионе. Их общее число превысило 165 тысяч.

– За минувшие сутки проведено 3303 анализов. Всего их число составляет 167347 тестов. Под медицинским наблюдением остаются 290 человек, – говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день диагноз подтвердился у 2724 человек. 1072 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 22 спасти не удалось – они скончались. В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлится минимум до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU