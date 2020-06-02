2020-06-02T12:49:41+03:00
Общество

Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу

На сегодняшний день диагноз подтвердился у 2724 человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Под взором медиков остаются 290 человекПод взором медиков остаются 290 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько сделано исследований на COVID-19 в регионе. Их общее число превысило 165 тысяч.

– За минувшие сутки проведено 3303 анализов. Всего их число составляет 167347 тестов. Под медицинским наблюдением остаются 290 человек, – говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день диагноз подтвердился у 2724 человек. 1072 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 22 спасти не удалось – они скончались. В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлится минимум до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти