2020-06-02T13:02:32+03:00
Общество

Появился список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области

Лидируют "окологородские" районы, но есть лидеры и среди тех, кто находится довольно далеко от областной столицы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Карта самых инфицированных районов Самарской областиКарта самых инфицированных районов Самарской области
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В Самарской области определились районы лидеры, в которых больше всего пациентов, зараженных коронавирусом. Интересно, что южные районы подвержены распространению инфекции менее, чем северные и западные. Также лучше ситуация на востоке.

Больше 10 зараженных коронавирусом нашлись в десяти районах Самарской области. Лидируют с большим отрывом два района, которые плотно прилегают к крупным городам, где самая неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Это Ставропольский район, граничащий с Тольятти, и Волжский - соответственно, находящийся рядом с Самарой. Здесь около 97 и около 54 случаев заражения соответственно.

На третьей строчке Красноярский район, здесь 33 случаев заражения. Это, возможно, тоже связано с тем, что процесс взаимообмена с Тольятти и Самарой здесь тоже высок, у многих горожан здесь находятся дачи, на которые они отправились на майские праздники.

10 случаев зарегистрировано в Сергиевском районе, по 11 - в Челно-Вершинском и Шенталинском, в Шигонском и Безенчукском - 13 случаев заражения, в Кинельском - 14.

Напомним, что ранее самой тяжелой назвали ситуацию с коронавирусом в Сызрани.

Эксперты рассказали, где самые эпидемиологически опасные места региона.

Интерактивная карта распространения коронавируса по-прежнему доступна здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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