В Самарской области продолжают выявлять бессимптомных больных коронавирусом
В Самарской области снова выявили бессимптомно переносящих коронавирус. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 76 новых заболевших. Большинство из них пришлось на Самару и Тольятти.
– У трех человек при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, подтвердился коронавирус, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в регионе.
Всего в Самарской области 2724 заболевших. 1072 из них выздоровело, еще 22 – скончались. За минувшие сутки спасти не удалось двух пациентов. Ими оказались 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. У обоих были сопутствующие заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU