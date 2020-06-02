2020-06-02T13:17:42+03:00
Общество

В Самарской области продолжают выявлять бессимптомных больных коронавирусом

За минувшие сутки диагноз подтвердился у троих таких людей
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 2724 заболевших коронавирусомВсего в регионе 2724 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области снова выявили бессимптомно переносящих коронавирус. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 76 новых заболевших. Большинство из них пришлось на Самару и Тольятти.

– У трех человек при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, подтвердился коронавирус, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в регионе.

Всего в Самарской области 2724 заболевших. 1072 из них выздоровело, еще 22 – скончались. За минувшие сутки спасти не удалось двух пациентов. Ими оказались 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. У обоих были сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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