В Самарской области еще 66 человек выздоровели от коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:28:38+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что в регионе выросло количество выздоровевших от новой инфекции. Так, по данным на сегодня, 2 июня, в области появилось 66 новых выписанных из больниц.

– В числе прочих есть один ребенок. Из специализированных лечебных учреждений выписан 41 пациент. 25 человек завершили амбулаторное лечение. Последние находились в Самаре, Сызрани, Богатовском и Борском районах, – говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в Самаркой области вылечились 1138 человек. При этом диагноз подтвердился у 2724 жителей, 22 – скончались. Также в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится минимум до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU