2020-06-03T12:15:01+03:00
Общество

Жертвой коронавируса в Самарской области стала 43-летняя женщина

Общее число погибших от нового вируса достигло 23 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 1138 выздоровевших от коронавирусаВсего в области 1138 выздоровевших от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новой жертве инфекции, которую не удалось спасти за минувшие сутки. Таким образом, общее число погибших в регионе от COVID-19 составляет 23 человека.

– Спасти не удалось 43-летнюю женщину. Всего на амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 1609 человек. За все время пандемии выявлено 2770 заболевших. 1138 излечились, – сообщили в оперштабе.

Напомним, что сегодня, 3 июня, в регионе выявили еще 46 заболевших. Уже известно, как и где они заразились коронавирусной инфекцией.

В Самарской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Ограничительные меры продлятся минимум до 8 июня. Горожан просят соблюдать самоизоляцию, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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