На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:54:34+03:00

Памятник на могилке поставили не родители, а волонтеры. Фото: предоставлено волонтерами

Его поставили волонтеры, а деньги на него собирали все, кто не остался равнодушен к трагедии

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2 июня в Тольятти на могилке маленькой Ксюши волонтеры установили памятник. Деньги собирали всем миром, долго думали и решали, каким именно он должен быть. В итоге фотографию малышки поместили внутрь красиво очерченного сердца.

Напомним, 2-летняя Ксюша погибла чуть менее года назад - 9 июня 2019 года. Позже следствие решит, что в ее смерти виноват отчим - Антон Проскурин, пьяный мужчина ночью изувечил малышку так, что к утру она умерла в страшных мучениях.

Друзья семьи, которые видели маленькое тело в то страшное утро, не могли сдержать слез и до сих пор корят себя за то, что не попытались забрать малышку из дома, где ее не особенно любили. Мать девочки, Зинаида Дубровина, в ночь убийства работала, но, как позже выяснят следователи, женщина тоже, бывало, распускала руки, а за здоровье дочери не слишком переживала.

Уголовное дело Проскурина в мае передали в суд, ему предъявлено обвинение по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью.

Счастливая с виду семья скрывала страшные тайныФото: Соцсети

Вместе с ним в СИЗО оказалась и Зинаида Дубровина, следствие с отношении нее еще не окончено, но ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери и истязании малышки.

Параллельно также проводится проверка в отношении сотрудников органов опеки и полиции, которые вовремя не забили тревогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU