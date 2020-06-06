Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: жесткая правда о числе заболевших и новые запреты

6 Июнь 2020 2020-06-05T23:44:33+03:00

Делимся последними новостями на 5 июня 2020 года про коронавирус в Тольятти. Есть, что рассказать

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5 июня Тольятти обсуждали во всем регионе и даже в других областях страны. Главврач местной больницы рассказал людям о ситуации с коронавирусом - как она есть. Все это для того, чтобы напугать тех, кто не желает носить маски и вести себя в соответствии с требованиями режима повышенной готовности. Приготовили для вас последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 июня 2020 года: расскажем самое главное о прогремевшем видеообращении и поведаем, что же теперь происходит в автограде и чего еще ждать.

Больных все больше, а маски не носят: что происходит в Тольятти из-за коронавируса 00:00 00:00

Это обращение главврач Тольяттинской больницы №5 стоит посмотреть каждому, кто еще сомневается: нужно ли надевать маску? Стоит ли держать дистанцию с другими людьми? Николай Ренц подробно рассказал, что происходит в тольяттинских больницах. И попросил - вернее даже потребовал - начать соблюдать правила поведения во время режима повышенной готовности.

Пылкую речь заметил губернатор: он не только проверил лично, что происходит в Тольятти, но и назначил главврача начальником информационного центра.

Ну и новости, которые расстраивают: в Тольятти снова начинают действовать жестокие запреты. Нельзя в парки, на набережную, на пляж и даже в городской лес. А еще власти грозятся закрыть 25 торговых точек, которые не соблюдают правила поведения в сложное время.

На данный момент в Тольятти уже больше 800 случаев заражения. По данным врачей только в госпитале сейчас лежат 840 пациентов. Коек не хватает. Для того, чтобы помочь всем, приходится открывать еще два корпуса на 550 коек.

Николай Ренц о коронавирусе в Тольятти: на 750 коек приходится 840 больных.Новости от первого лица больницы: хирургический корпус и детская больница на территории медгородка с понедельника будут принимать пациентов с COVID-19. Таким образом с начала пандемии под коронавирус переоборудовано 3 корпуса, которые ранее имели совсем другой профиль.

ИСТОЧНИК KP.RU