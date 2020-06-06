Число заболевших коронавирусом в Самарской области 6 июня перевалило за 3000 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:45:51+03:00

Некоторые пациенты ни на что не жалуются, а их легкие уже поражены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Появилась статистика новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на субботу, 6 июня. Коронавирус официально подтвердили еще у 104 человек. Это больше, чем на 5 июня, когда было зарегистрировано 89 человек. А до этого – 4 июня в 63-м регионе сообщали о 63 зараженных.

Таким образом общее число заболевших в Самарской области "перевалило" за 3000 человек и достигло цифры 3026.

Напомним, сейчас COVID-19 выявляют уже не у путешественников, и зачастую даже не у контактировавших с больными. Львиная доля новых пациентов - это люди, которые жалуются на температуру, кашель, а в больницу попадают с диагнозами "ОРВИ" или "пневмония". У многих к тому моменту, как им сделают КТ, вирус уже проникает в легкие и поражает их.

Врачи говорят, что есть и пациенты, которые ни на что не жалуются, чувствуют себя отлично, но при этом уже больны COVID-19.

На сегодняшний день в России подтверждено 8855 новых случаев заболевания коронавирусом, 1992 из них - в Москве, 758 - в Московской области и 347 - в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU