Стало известно, как заболели коронавирусом 6 июня еще 104 жителя Самарской области
У 104 жителей Самарской области к 6 июня подтвердился коронавирус. Власти рассказали, как и у кого нашли это заболевание.
Чуть больше половины пациентов - 65 человек - это жители Самары, остальные - из Тольятти (21 заболевший), Волжского и Красноярского районов (по 3 случая в каждом), 2 человека с COVID-19 обнаружены в Нефтегорском районе, плюс по одному случаю - в Богатовском, Елховском, Кинельском, Большеглушицком и Похвистневском районах, а также в городах Сызрань, Жигулевск, Чапаевск и Новокуйбышевск.
Лишь 11 человек из всех ранее так или иначе контактировали с больными коронавирусом, 17 пациентов выявлены при профилактическом обследовании жителей области, у этих 17-ти никаких клинических проявлений болезни не было.
75 жителей региона, у которых обнаружили COVID-19, к врачам обращались с симптомами простуды, позже анализы подтвердили, что у них коронавирус.
По данным оперативного штаба Самарской области, в Самарской области также обнаружен случай "ввоза" заболевания: один из тех, у кого подтвержден COVID-19, недавно прибыл в наш регион из города Бугуруслан Оренбургской области.
Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 3026 человек, по России зарегистрировано 458 689 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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