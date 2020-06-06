Стало известно, как заболели коронавирусом 6 июня еще 104 жителя Самарской области

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:20:17+03:00

75 человек из сотни заболевших ранее обращались к врачам с симптомами ОРВИ и пневмонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

75 пациентов с COVID-19 в больницы поступили с ОРВИ и пневмонией

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У 104 жителей Самарской области к 6 июня подтвердился коронавирус. Власти рассказали, как и у кого нашли это заболевание.

Чуть больше половины пациентов - 65 человек - это жители Самары, остальные - из Тольятти (21 заболевший), Волжского и Красноярского районов (по 3 случая в каждом), 2 человека с COVID-19 обнаружены в Нефтегорском районе, плюс по одному случаю - в Богатовском, Елховском, Кинельском, Большеглушицком и Похвистневском районах, а также в городах Сызрань, Жигулевск, Чапаевск и Новокуйбышевск.

Лишь 11 человек из всех ранее так или иначе контактировали с больными коронавирусом, 17 пациентов выявлены при профилактическом обследовании жителей области, у этих 17-ти никаких клинических проявлений болезни не было.

75 жителей региона, у которых обнаружили COVID-19, к врачам обращались с симптомами простуды, позже анализы подтвердили, что у них коронавирус.

По данным оперативного штаба Самарской области, в Самарской области также обнаружен случай "ввоза" заболевания: один из тех, у кого подтвержден COVID-19, недавно прибыл в наш регион из города Бугуруслан Оренбургской области.

Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 3026 человек, по России зарегистрировано 458 689 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU