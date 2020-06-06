Коронавирус в Самаре, последние новости на 6 июня 2020 года: мечты о смягчении режима и новый рост числа больных

Качели вместо плато, надежда на снятие ограничений и споры о масках - все самое интересное и последние новости про коронавирус в Самаре на 6 июня 2020 года в нашей ежедневной подборке специально для вас.

Статистика коронавируса в Самаре и области на 6 июня 2020 года

В Самаре с начала пандемии зарегистрировано 2922 случая заражения коронавирусом. За сутки прибавилось 89 случаев - это больше, чем в предыдущие два дня. Пока что вместо того, чтобы выйти на плато, область как будто качается на качелях: число зараженных то растет, то падает. Посмотреть распределение можно на интерактивной коронавирусной карте (из-за 4 дней, когда Роспотребнадзор не сообщал точного разделения заболевших по городам, цифры могут немного отличаться от реальных в крупных городах).

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За последние сутки в Самаре заболели 47 человек, 17 в Сызрани, 9 в Тольятти. Причем 47 человек - это те, кто уже болел пневмонией и ОРВИ, а еще 23 - контактные лица.

Выросло число тех, у кого коронавирус нашли при профилактическом осмотре. Таких пациентов 17. Напомним, что профосмотр проходят медики и лица, которые работают с людьми в социальных учреждениях. Также 1 заболевший вернулся из Абхазии.

23 человека умерли от коронавируса. 1358 человек поправились.

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Режим повышенной готовности в Самаре действует пока до 8 июня. До этого же срока продлены текущие ограничения. В Самаре можно гулять, ходить в парки, на набережную, но нужно надевать маску в магазины и общественный транспорт, в госучреждения и так далее. Вот с этим все не так хорошо, как хотелось бы.

Поведение пассажиров в общественном транспорте проверяют специальные патрули. И далеко не все соглашаются носить маски, доходит даже до скандалов, когда нарушителей выводят с полицией.

Однако же власти все равно верят, что скоро получится снять ограничения, хотя бы понемногу. Запрос уже отправили в Роспортебнадзор, одобрить "хотелки" должен главный санитарный врач.

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Самарцам рассказали, что происходит с пневмониями и ОРВИ в этом году. Главный санитарный врач постаралась объяснить кажущееся противоречие: пневмоний стало больше, а в самом Роспотребнадзоре говорят, что статистика не сильно изменилась. Оказывается, меньше стало ОРВИ. Ну а выявлять пневмонии стали чаще, потому что при малейшем подозрении на проблему делают КТ. Тут доказательства.

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