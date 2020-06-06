2020-06-06T12:37:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области из-за коронавируса умерли еще два пациента

Это люди пенсионного возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Александра БУДАЕВА
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За сутки в Самарской области проведено 5628 лабораторных исследованийЗа сутки в Самарской области проведено 5628 лабораторных исследованийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 6 июня в Самарской области всего зафиксировано 3026 случаев подтвержденного коронавируса, 104 из них - за последние сутки. Оперативный штаб Самарской области также сообщает о двух новых смертях:

- Это мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 82 лет, она также страдал от заболеваний сердечно-сосудистой, плюс эндокринной систем, - говорят власти.

Таким образом на сегодняшний день от COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 25 жителей Самарской области. Вылечились 1348 человек, еще 562 пациента продолжают находиться под наблюдением врачей.

За сутки в регионе провели 5268 лабораторных исследований. Напомним, из 104 новых случаев подтвержденного коронавируса в 17 случаях болезнь протекала абсолютно бессимптомно. В то же время в Самарской области продолжают обследовать всех пациентов с симптомами простуды - за сутки у 75 таких больных в итоге подтвердили COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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