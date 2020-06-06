На жителей Самарской области за сутки составили 48 протоколов за нарушение режима самоизоляции

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:12:37+03:00

Самарцы не желают сидеть дома и носить маски, число заболевших в итоге растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области за сутки составлено 48 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Из них 32 протокола составлены полицией, 14 - муниципальными органами власти и 2 - органами исполнительной власти, - уточнили в оперативном штабе Самарской области.

Напомним, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в регионе перевалило за три тысячи, при этом во время рейдов в общественном транспорте то и дело находят пассажиров, которые не желают носить маски.

Врачи констатируют: число заболевших растет, а люди не понимают все серьезности ситуации. В Тольятти, к примеру, по словам главврача одной из местной больниц Николая Ренца, то и дело приходится открывать дополнительные койки, потому что за сутки в диагностическое отделение поступают 250-280 человек.

Жителей Самарской области просят позаботиться о собственной безопасности: соблюдайте социальную дистанцию, носите маски и перчатки, чаще мойте руки с мылом, дезинфицируйте все, что принесли в дом и чего мог касаться другой человек.

Напомним, из 104 зафиксированных за сутки больных коронавирусом, 17 человек, на первый взгляд, ничем не болели. На сегодняшний день от COVID-19 и сопутствующих заболеваний умерли уже 25 человек, тяжелее всего приходится пожилым людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU