2020-06-06T20:28:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 77 человек в Самарской области победили коронавирус

56 из них проходили лечение в больницах Самарской области
Александра БУДАЕВА
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Жителей Самарской области просят носить маски и соблюдать социальную дистанциюЖителей Самарской области просят носить маски и соблюдать социальную дистанциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб Самарской области рассказал, сколько пациентов смогли оправиться от коронавируса в регионе. За сутки к вечеру 6 июня окончательно здоровыми были признаны 77 человек.

- 6 июня из специализированных больниц выписаны 56 пациентов, - сообщает оперативный штаб. - Еще 21 пациент лечился дома, это жители Самары, Сызрани и Октябрьска.

Таким образом, на сегодняшний день в Самарской области окончательно выздоровели 1425 человек, у которых ранее была выявлена и подтверждена коронавирусная инфекция.

Всего по России за прошедшие сутки здоровыми были признаны 8 708 человек, болевших COVID-19.

Тем не менее, радоваться пока рано: в 63 регионе число заболевших уже перевалило за три тысячи человек. Не только власти, но и врачи просят жителей Самарской области позаботиться о себе: не выходить из дома без надобными, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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