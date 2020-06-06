В Самарской области будут закрывать магазины, где нарушают санитарную безопасность

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:00:49+03:00

А вы надеваете маску, заходя в магазин? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Дезинфекция, социальная дистанция, отсутствие толп и соблюдение масочного режима продавцами и покупателями - это еще не полный список мер безопасности, которые в Самарской области должны обеспечивать магазины.

Напомним, в Сызрани после ослабления режима самоизоляции, начало увеличиваться число заболевших коронавирусом. После того, как парки и скверы снова закрыли, власти сообщили о стабилизации ситуации.

Вчера в области обсуждали сложную ситуацию с коронавирусом, которая создалась в Тольятти. Жители города не особенно хотят ограничивать себя - ни в транспорте, ни на улице, ни в магазинах.

Торговые точки, которые только-только открылись и отнюдь не переполнены покупателями, часто не хотят отпугивать клиентов какими-либо требованиями и ограничениями. В частности, все, кто заходят внутрь, должны надевать маски, но по факту, если человек маску не надел, его вряд ли кто-то попросит выйти.

Такая ситуация характерна не только для Тольятти, Самары или Сызрани, но и для других городов и районов области.

- Такие учреждения необходимо закрывать, — заявил на заседании оперативного штаба губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кто, как и когда будет проверять и закрывать торговые точки, пока не совсем понятно. "Комсомолка" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU