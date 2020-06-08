Коронавирус в Самаре, последние новости на 8 июня 2020 года: еще 53 пациента
В Самаре за минувшие сутки выявлено 53 новых случаев заболевания коронавирусом. Рассказываем о последних новостях про коронавирус в Самаре на 8 июня.
КОРОНАВИРУСНЫЕ ЦИФРЫ (на утро 8 июня)
53 заболевших в Самаре
88 заболевших в Самарской области
24 человек выздоровели за сутки
1449 человек вылечились за все время
3114 случаев заражения зафиксировано (из них 1264 в Самаре)
193847 тестов на COVID провели за все время
Областная столица снова лидирует по числу заболевших относительно других крупных городов региона. Из 53 человек выявленных за 7 июня – 18 были обнаружены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Остальных удалось найти при обследовании пациентов с внебольничной пневмоний, ОРВИ и во время тестирования тех, у кого не было признаков вируса.
7 июня стало известно, о еще 24 вылечившихся в регионе. Из специализированных больниц выписаны 13 пациентов. Амбулаторное лечение завершили еще 11 пациентов из Самары и Тольятти.
В общем, ситуация с коронавирусом в Самаре на 7 июня 2020 года выглядит тревожно. При этом многие горожане, к сожалению, пренебрегают рекомендациями.
Выпускные в этом году пройдут в онлайн режиме 27 июня. Такое решение принято Министерством просвещения. Также ведомство рекомендует регионам самим придумать дистанционные мероприятия. О том, как организовать праздник онлайн «Комсомолка» уже писала ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU