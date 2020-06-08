Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 человек в Самарской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:53:04+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 86 инфицированных, выявленных на сегодняшний день. Напомним, по данным на 8 июня в области 3200 заболевших, 1449 человек выздоровели и 29 – скончались.

– 28 новых зараженных в Самаре, 24 – в Тольятти. Девять в Сызрани, четверо – в Ставропольском районе. По три человека в Волжском, Красноармейском и Кинель-Черкасском районах, по двое – в Кинеле, Жигулевске и Безенчукском районе. По одному – в Новокуйбышевске, Октябрьске, Шенталинском, Богатовском, Исаклинском и Сергиевском районах, – говорится в сообщении.

30 человек ранее контактировали с уже заболевшими. По восемь таких в Самаре, Тольятти и Сызрани, по одному – в Жигулевске, Волжском, Красноармейском, Ставропольском, Богатовском и Сергиевском районах. Еще у 54 человек нашли коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». У двоих жителей региона инфекция нашлась без каких-либо клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU