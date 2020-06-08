В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:23:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июня, губернатор Самарской области подписал постановление, согласно которому ограничительные меры на территории региона продлены до 16 июня. Это сделано в связи с эпидемиологической ситуаций. На сегодняшний день в регионе 3200 заболевших коронавирусом. 1449 из них выздоровели, еще 29 – скончались.

– При посещении общественных мест необходимо носить маски. Организации и ИП получили указание не пускать в помещение людей без средств индивидуальной защиты, – сообщил глава региона.

Таким образом, масочный режим, режим самоизоляции и социальное дистанцирование продлятся еще минимум неделю. За последние сутки подтвердилось 86 заболевших COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU