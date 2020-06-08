2020-06-08T13:23:38+03:00
Общество

В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок

Подобные меры необходимы для безопасности здоровья окружающих
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 3200 заболевших коронавирусомВсего в Самарской области 3200 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 8 июня, губернатор Самарской области подписал постановление, согласно которому ограничительные меры на территории региона продлены до 16 июня. Это сделано в связи с эпидемиологической ситуаций. На сегодняшний день в регионе 3200 заболевших коронавирусом. 1449 из них выздоровели, еще 29 – скончались.

– При посещении общественных мест необходимо носить маски. Организации и ИП получили указание не пускать в помещение людей без средств индивидуальной защиты, – сообщил глава региона.

Таким образом, масочный режим, режим самоизоляции и социальное дистанцирование продлятся еще минимум неделю. За последние сутки подтвердилось 86 заболевших COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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