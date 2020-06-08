За нарушение масочного режима в Самаре начнут штрафовать предпринимателей

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:34:02+03:00

Не забывайте маски - без них в общественный транспорт нельзя! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Массовые проверки обещают начать со среды 10 июня, оштрафовать могут на сумму до 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Самарской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. После того, как вступило в силу новое постановление главы региона, к ответственности теперь могут привлекать не только так называемых физических лиц, который отказываются носить маски, но и юридических лиц - за то, что пускают внутрь зданий посетителей без масок.

Протоколы составлять могут по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", наказание за нарушение - штраф. Для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.

Особое внимание тому, как персонал и посетителя носят маски, будут уделять детским садам, общественному транспорту, МФЦ и муниципальным предприятиям.

- Нам пока рано расслабляться и я прошу всех жителей города беречь себя и своих близких, - отметила сегодня глава Самары Елена Лапушкина. - В ближайшие сутки мы будем всех активно информировать о нововведениях, а уже со среды перейдем к проверочным мероприятиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок

Подобные меры необходимы для безопасности здоровья окружающих (подробности)

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Он будет действовать до 16 июня (подробности)

В Самаре две трети «коронавирусных» коек заняты больными

Пока о 50% свободных коек говорить даже не приходится. А это один из главных показателей для снятия ограничений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU