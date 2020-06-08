Коронавирус в Самаре, последние новости на 9 июня 2020 года: новые послабления и секреты подсчетов

8 Июнь 2020 2020-06-08T23:41:40+03:00

Устали все вокруг дезинфицировать? Идите гулять в парк. Конечно, если вы живете не в Тольятти или Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако в за соблюдением масочного режима начнут следить строже, и штрафовать будут не только граждан, но и предпринимателей

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В Самарской области по данным на 9 июня коронарусная инфекция подтверждена у 3200 человек, у 86 из них - за сутки. Умерло еще два человека, вылечились и были выписаны из больниц и с амбулаторного лечение 36 пациентов.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ЦИФРЫ (на утро 9 июня)

86 заболевших в Самарской области

28 заболевших в Самаре, 24 - в Тольятти

36 человек выздоровели

3200 случаев заражения зафиксировано (более 1200 в Самаре)

197944 тестов на COVID провели за все время

8 июня Самарской области режим самоизоляции продлили до 16 июня. В основном по региону (кроме Тольятти и Сызрани, где сложная эпидемиологическая ситуация) открыты парки и скверы, плюс начинают работать еще и библиотеки, а в ЗАГСах разрешают проводить свадьбы с участием не более 10 человек.

Однако власти пообещали строже следить за соблюдением масочного режима: штрафовать теперь будут не только отдельных людей, но и юридические лица. Скажем, если в магазине найдут персонал или покупателей без масок, то протокол составят не только на собственно нарушителя, но и на торговую точку, которая не проконтролировала соблюдение всех норм внутри помещения. Штрафы при этом достаточно внушительные: от тысячи до 300 тысяч рублей.

До этого, по данным на утро 9 июня за сутки в Самарской области на нарушителей режима самоизоляции в общей сложности было составлено 35 протоколов. На сколько теперь может увеличиться эта цифра, пока не ясно.

Но есть и приятные новости для бизнеса: для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые, согласно постановлению губернатора Самарской области, во время пандемии коронавируса приостановили работу, но вдруг получили квитанции за вывоз мусора, могут сделать перерасчет. Заявки уже начали принимать, для оформления выплат, нужно всего три документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU