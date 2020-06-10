2020-06-09T23:19:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 июня: заболевших меньше, смертей больше

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 10 июня 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Врачи работают чуть ли не круглыми суткамиВрачи работают чуть ли не круглыми суткамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области 3246 человек оказались заражены коронавирусом к 10 июня 2020 года. 1575 человек пациентов успешно победили инфекцию. Вот только на больничных койках все еще остаются более 2,5 тыс. человек - среди них и те, кто болеет пневомнией, но COVID у них не подтвердили. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре собрали для вас.

За последние сутки в регионе нашли всего лишь 46 новых заболевших. Это большой сюрприз - до этого кривая заболеваемости шла вверх, а тут решила мгновенно спуститься. С другой стороны, у коронавируса просто не было выхода: 8 июня губернатор Дмитрий Азаров отпустил регион в библиотеки, на спортивные тренировки и в ЗАГСы. Правда, правила ношения масок, напротив, ужесточили. Теперь предпринимателей обещают штрафовать, если по их магазинам будут разгуливать люди без масок. К этому отнеслись серьезно: например, в Вива-Лэнд никого не пустят без средства защиты. Если что - отправят в "Карусель", там маску можно прикупить. Жаль, но сами люди часто снимают украшение которое кажется им бесполезным, уже преодолев вход. Однако, власти попросили горожан активнее жаловаться на нарушителей режима. Есть и телефон: 8 (846) 998-67-07.

Есть и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 10 июня 2020 года. Только за сутки выздоровели 85 человек, из них пять детей. Но есть и плохие новости: число умерших в Самарской области от коронавируса достигло 32 человек. ЗА сутки умерли мужчина и женщина 53 лет и женщина 80 лет. Все - с другими болезнями. Более молодая женщина имела заболевания крови, а мужчин и пожилая дама - проблемы с сердцем.

Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самаре, в ней собраны последние цифры на 10 июня по районам и городам. Самая плохая обстановка в Сызрани, здесь коэффициент заболеваемости в два раза выше общеобластного.

Подробности в нашей статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вечером наждачкой по ребрам, а на обед башмак с солью»: откровенный дневник журналиста с коронавирусом

Журналист «КП-Самара» подхватил новую заразу и совсем этому не рад. Правда, в официальной статистике его нет - теста на коронавирус он пока не смог добиться(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 июня: заболевших меньше, смертей больше
В Самаре вопреки коронавирусу делают больше медицинских операций
Нарушителей масочного режима в Самаре ждут штрафы
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 июня 2020 года: чудо-исцеление города от инфекции
В самарский гипермаркет «Лента» из-за пригоревшей еды приехали пожарные
Еще 85 человек вылечились от коронавируса в Самарской области
Житель Тольятти во время прогулки нашел банку с ртутью
В Самаре на перекрестки улиц Аврора и Гагарина загорелась легковушка
Дмитрий Азаров побывал в нескольких социальных центрах Самарской епархии
Стало известно, когда детские сады Самарской области начнут работать в обычном режиме
Самарский областной суд рассмотрит апелляцию Дмитрия Сазонова 25 июня
«Здесь люди работают по зову души»: Дмитрий Азаров поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Самарскую "Третьяковку" строят с опережением
Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок
Молодежный состав «Крыльев» закончил сезон на 4 месте
В Самаре для наполнения озера в парке Металлургов подключили резервное водоснабжение
Защитник «Крыльев Советов»: «Мы задолжали нашим болельщикам»
В Самаре на 10 дней перекроют еще один участок Физкультурной
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
В Самаре в дежурные группы детсадов ходят почти 7 тысяч малышей
В Самаре товары с «Авито» теперь можно отправить по предоплаченной доставке «Почтой России»
Власти рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Самарской области
В селе Малая Малышевка появится комплекс детских и спортивных площадок
В Самарской области сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус
Праздник онлайн: КНПЗ устроил для ребят «День безграничных возможностей»
Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области