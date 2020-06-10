Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 июня: заболевших меньше, смертей больше

10 Июнь 2020 2020-06-09T23:19:18+03:00

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В Самарской области 3246 человек оказались заражены коронавирусом к 10 июня 2020 года. 1575 человек пациентов успешно победили инфекцию. Вот только на больничных койках все еще остаются более 2,5 тыс. человек - среди них и те, кто болеет пневомнией, но COVID у них не подтвердили. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре собрали для вас.

За последние сутки в регионе нашли всего лишь 46 новых заболевших. Это большой сюрприз - до этого кривая заболеваемости шла вверх, а тут решила мгновенно спуститься. С другой стороны, у коронавируса просто не было выхода: 8 июня губернатор Дмитрий Азаров отпустил регион в библиотеки, на спортивные тренировки и в ЗАГСы. Правда, правила ношения масок, напротив, ужесточили. Теперь предпринимателей обещают штрафовать, если по их магазинам будут разгуливать люди без масок. К этому отнеслись серьезно: например, в Вива-Лэнд никого не пустят без средства защиты. Если что - отправят в "Карусель", там маску можно прикупить. Жаль, но сами люди часто снимают украшение которое кажется им бесполезным, уже преодолев вход. Однако, власти попросили горожан активнее жаловаться на нарушителей режима. Есть и телефон: 8 (846) 998-67-07.

Есть и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 10 июня 2020 года. Только за сутки выздоровели 85 человек, из них пять детей. Но есть и плохие новости: число умерших в Самарской области от коронавируса достигло 32 человек. ЗА сутки умерли мужчина и женщина 53 лет и женщина 80 лет. Все - с другими болезнями. Более молодая женщина имела заболевания крови, а мужчин и пожилая дама - проблемы с сердцем.

Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самаре, в ней собраны последние цифры на 10 июня по районам и городам. Самая плохая обстановка в Сызрани, здесь коэффициент заболеваемости в два раза выше общеобластного.

Подробности в нашей статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU