2020-06-16T21:33:08+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре, последние новости на 17 июня 2020 года: продление режима самоизоляции

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 17 июня 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сутками ранее в областной столице COVID-19 обнаружили еще у 31 человека.Сутками ранее в областной столице COVID-19 обнаружили еще у 31 человека.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Самаре достигло отметки 1699. Сутками ранее в областной столице COVID-19 обнаружили еще у 31 человека. Рассказываем последние новости на 17 июня 2020 года про коронавирус в Самаре. Всего по области заразу подхватили еще 70 жителей. К сожалению, еще один человек скончался. Это 45-летний мужчина, у которого болезнь протекала в тяжелой форме. Кроме коронавируса других заболеваний у него не было.

При этом сейчас в стационаре в области всего 1 291 человек. Еще 697 жителей Самарской области лечатся дома. Это значит, что болезнь у них протекает в легкой форме.

Во вторник, 16 июня, стало известно, что власти региона продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 23 июня. Это, конечно, касается и Самары. Однако послабления все равно сделали. Теперь можно проводить спортивные мероприятия в помещениях. Но участников должно быть не более 10% от общей вместимости зала.

Разрешили прогулки по воде и экскурсии на открытом воздухе. Но с условием соблюдения дистанции. Помимо этого в Самаре разрешили бронировать места на турбазах.

Вероятно, что с 25 июня в областной столице заработают рестораны. Но пока об этом говорить рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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