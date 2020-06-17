2020-06-17T20:26:42+03:00
Общество

На входе в самарские больницы и школы должны появиться тактильные таблички со шрифтом Брайля

Прокуратура считает, что в Промышленном районе массово нарушаются права слабовидящих самарцев
Александра БУДАЕВА
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Информация о медицинских и образовательных учреждениях должна быть доступна всемИнформация о медицинских и образовательных учреждениях должна быть доступна всемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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5 медицинских и 28 образовательных учреждений на территории Промышленного района получили в июне прокурорские представления с требованием устранить нарушения прав слабовидящих и слепых.

- Инвалиды имеют право на беспрепятственный доступ к информации, это отражено в федеральном законодательстве, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Организации обязаны размещать носители информации, которые понятны всем, более того, самые важные сведения они обязаны дублировать при помощи звуков либо, в данном случае, шрифта Брайля.

Нарушения во время прокурорской проверки обнаружили в поликлиниках №1 и №15, в МСЧ №2, в детской стоматологической поликлинике № 4, а также в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Плюс в 26 образовательных учреждениях, которые расположены на территории Промышленного района.

Надзорное ведомство внесло представление руководителям всех организаций-нарушителей, ответы пока не получены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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