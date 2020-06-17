На входе в самарские больницы и школы должны появиться тактильные таблички со шрифтом Брайля

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:26:42+03:00

Информация о медицинских и образовательных учреждениях должна быть доступна всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура считает, что в Промышленном районе массово нарушаются права слабовидящих самарцев

Изменить размер текста: A A

5 медицинских и 28 образовательных учреждений на территории Промышленного района получили в июне прокурорские представления с требованием устранить нарушения прав слабовидящих и слепых.

- Инвалиды имеют право на беспрепятственный доступ к информации, это отражено в федеральном законодательстве, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Организации обязаны размещать носители информации, которые понятны всем, более того, самые важные сведения они обязаны дублировать при помощи звуков либо, в данном случае, шрифта Брайля.

Нарушения во время прокурорской проверки обнаружили в поликлиниках №1 и №15, в МСЧ №2, в детской стоматологической поликлинике № 4, а также в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Плюс в 26 образовательных учреждениях, которые расположены на территории Промышленного района.

Надзорное ведомство внесло представление руководителям всех организаций-нарушителей, ответы пока не получены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В администрации над нами смеются»: в Самарской области слепой ветеран Великой Отечественной войны вынужден жить в доме на болоте

Администрация района объясняет это тем, что Магруф Бакиев уже использовал право на получение жилья (подробности)

Предложения по проезду слепого студента из Самары обещали взять в работу

После студенческого форума, на котором Валерий Ремизов раскритиковал отмену безлимитного проезда, с ним встретились чиновники (подробности)

«Не хочу вспоминать про болезнь!»: 11-летний незрячий певец из Самары мечтает танцевать танго и собирается на рождественское шоу с Киркоровым и Валерией

Даниил Хачатуров неоднократно пел дуэтом с Дианой Гурцкой и теперь готовит сольный диск со своими песнями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU