Алексей Дегтев: "Дистанционное обучение малоэффективно, но может выручить"

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:14:51+03:00

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Последняя четверть этого учебного года для школьников Самарской области прошла в дистанционном режиме. Это был новый опыт, который стимулировала пандемия коронавируса, и сейчас в регионе подводят его итоги, обсуждают плюсы и минусы.

Так председатель самарской городской Думы Алексей Дегтев, считает, что дистанционное образование еще не доказало свою полную эффективность, но технологию можно и нужно доработать. Своим мнением он поделился в эфире радио "Комсомольская правда-Самара".

- Дистанционное обучение по определению малоэффективно. Это палочка-выручалочка в определенных ситуациях. У нас были ситуации связанные с пониженной температурой, морозами, когда мы отменяли занятия, у нас бывали ситуации с гриппом и ОРВИ. Мы также переводили детей на дистанционное обучение, но это был краткосрочный период. В основном это был процесс самообразования, никто не делал акцент на техническое обеспечение и на онлайн-уроки. И были технологии, восстанавливающие очный образовательный процесс после выхода детей.

Председатель городской думы Самары рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования 00:00 00:00

Сейчас технология дистанционного образования позволяет не прерывать образовательный процесс, однако, как считает председатель гордумы Самары, для детей разных возрастов в ней есть свои плюсы и минусы.

- Мы сейчас говорим об общем образовании, о детях от 6 до 17 лет. В дистанционном образовании все отформатирован, шаблонно. А ведь необходимо учитывать возрастные особенности, личностные способности ребенка, его сенсорную модальность, восприятие этого мира, аудиал он или визуал. К примеру, как дистанционно поставить ручку маленькому ребенку. Это крайне сложно, - говорит Алексей Дегтев. - И наоборот, для старших классов и для высшей школы, дистанционная технология может быть гораздо более удобным вариантом образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU